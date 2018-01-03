Erdoğan tüm İslam âleminin cumhurbaşkanı

Batı Şeria
'nın el-Halil kentinde İsrail
askerlerince gözaltına alınan down sendromlu Muhammed et-Tavil (29) ve ailesi Türkiye
'de çok mutlu. Yaşadıkları süreci ve sonrasında Türkiye'de gördükleri kardeşliği anlatan aile, "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz ama vatan her zaman farklı" dedi. Aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ise "İçimizden birisi gibi. Keşke bütün Arap liderler onun günü olsa. Siz onun yalnızca sizin Cumhurbaşkanınız olduğunu düşünüyorsunuz ama bize göre o bütün İslam
âleminin cumhurbaşkanı" diye konuştu.
'BURADA ÇOK MUTLUYUZ'
Muhammed ile Türkiye'de bulunan babası Hızır (54), annesi Vecihe (55) ve ağabeyi Ammar (35) İstanbul'da Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve eşinin misafiri oldu. Baba Hızır et-Tavil'in doğum gününü kutlayan aile yaşadıklarını ve Türkiye'de hissettiklerini şöyle anlattı: "Hesapta Türkiye'ye gelmek yoktu. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun daveti ile geldik. Her şeyimiz ile ilgilendiler. Önce Ürdün Amman'a geçtik, oradan Türkiye'ye geldik. Şu an burada en mutlu olabileceğimiz şekilde yaşıyoruz. Çok mutluyuz."
Filistin'de yaşadıkları el-Halil bölgesindeki yaşam şartlarını da anlatan baba Hızır et-Tavil, "Bizim bulunduğumuz bölge sıkıyönetim bölgesi. İşgal altında. Yahudi askerler bayram günlerinde evlerimizin damlarına çıkardı. Ailemizde Muhammed dışında gözaltına alınan olmadı ama Muhammed daha önce 13 yaşında ve 15 yaşında olmak üzere 2 kez daha kısa süreli gözaltına alındı. Aslında özel durumu nedeniyle ne gözaltına alabilirler ne de tutuklayabilirler" diye konuştu.
'BOT VE DİPÇİKLE VURDULAR'
Daha önce de başına silah dayanan Muhammed ise gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Öncekilerde korkmuştum, küçüktüm. Ama bu son olayda hiç korkmadım. Korkutmak için botla ve dipçikle vurdular" dedi. şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'DE MESLEKİ EĞİTİM ALACAK
Öğretmenlerinin hiçbir uyum sorunu yaşamadığını söylediği Muhammed, 2-3 aylık bir uyum ve gözlem sürecinin ardından ilgi alanlarına göre mesleki eğitimlere başlayacak. Henüz Türkçe bilmeyen Muhammed, Arapça bilen bir öğretmen tarafından da eğitim görecek. Muhammed, haftanın bir günü de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde psikolojik destek görecek. Sınıf öğretmenleri, Muhammed'in Türkiye'ye geldiği ilk günlerde durgun ve yorgun olduğunu ama şu an hiçbir uyum sorunu yaşamadığını ifade etti.
Muhammed'in daha önce Filistin'de hiç okula gitmediğini anlatan anne Vecihe et-Tavil de, "Orada da özel eğitim veren bir okul vardı fakat biz oradaki eğitimi uygun bulmadığımız için evde ilgilendik. Burada okula başladı" dedi.
'KARDEŞİZ AMA FİLİSTİN VATANIMIZ'
Ailenin burada olan
4 üyesi de
Türkiye vatandaşlığı
alacakları
için çok
mutlu. Ağabey
Ammar et-
Tavil hislerini
şöyle anlattı: "Türkiye'de hiç
yabancılık çekmiyoruz. Geçen
gün Üsküdar'a
gittik. Bizi kim
görse bağrına
basıyor.
Biz kardeşiz
ama vatan her
zaman farklı.
Vatanımız
Filistin. Ve
orada devam eden bir mücadele
var."