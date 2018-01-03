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‘Çocuk katilleriyle pazarlık yapmayız’

Giriş Tarihi: 3.1.2018
‘Çocuk katilleriyle pazarlık yapmayız’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt , Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtılması üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır. DPA ile yaptığımız mülakatta 'nın çözüm sürecini sadece suiistimal ettiğini, şimdi ise milletimizin PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım.

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