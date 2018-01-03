Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt

'dan 'e tokat gibi yanıt

Sözcüsü , 'nün 'koruyup kollayın' dediği İyi Parti Genel Başkanı 'in "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz" açıklamasına sert sözlerle cevap verdi. Devletin yerli yerinde olduğunu ve 24 saat görev yaptığını belirten Ünal, "Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir çığırtkanlığıdır" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 01:46
Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, bir TV programında sorulara cevap verdi. Ünal şöyle konuştu:

ÇOK MUĞLAKLIK VAR KONUŞACAĞIMIZ
11. Cumhurbaşkanı 'ün son hakkındaki sözlerini değerlendiren Ünal, "Diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık. Pozisyon alma açısından muğlaklık. Risk alma açısından muğlaklık. O konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz. AK Parti'nin önemli aktörlerinden biri olarak taban Abdullah Gül'ü risk alan bir aktör olarak görmek istiyor" dedi.

İRAN ASLA BİR SURİYE OLMAZ
'daki Gezi benzeri olaylar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ünal, "İran asla bir olmaz. Çünkü bölgede güçlü devlet geleneği olan üç tane ülke var. , İran ve . Bunlar zaten bölgenin de asıl belirleyici aktörleri olarak ortada. İran nihayetinde bölgede bağımsız bir aktör" diye konuştu.

BU BİR İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR
Akşener'in "Tokat ve Konya" iddiasını, "gündeme gelmek için çığırtkanlığı" olarak yorumlayan Ünal, "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır" ifadelerini kullandı..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN