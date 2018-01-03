Mahir Ünal'dan Meral Akşener'e tokat gibi yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, bir TV programında sorulara cevap verdi. Ünal şöyle konuştu:



ÇOK MUĞLAKLIK VAR KONUŞACAĞIMIZ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK hakkındaki sözlerini değerlendiren Ünal, "Diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık. Pozisyon alma açısından muğlaklık. Risk alma açısından muğlaklık. O konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz. AK Parti'nin önemli aktörlerinden biri olarak taban Abdullah Gül'ü risk alan bir aktör olarak görmek istiyor" dedi.



İRAN ASLA BİR SURİYE OLMAZ

İran'daki Gezi benzeri olaylar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ünal, "İran asla bir Suriye olmaz. Çünkü bölgede güçlü devlet geleneği olan üç tane ülke var. Mısır, İran ve Türkiye. Bunlar zaten bölgenin de asıl belirleyici aktörleri olarak ortada. İran nihayetinde bölgede bağımsız bir aktör" diye konuştu.



BU BİR İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR

Akşener'in "Tokat ve Konya" iddiasını, "gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı" olarak yorumlayan Ünal, "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır" ifadelerini kullandı..

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