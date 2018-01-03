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Son Dakika Haberi: Gaybubet evinden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

Son dakika haberi... 'da /PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren "asker abisi", darbe girişiminden sonra oluşturulan evlerden sorumlu ve büyük bölge talebe mesulu olduğu öne sürülen kişi, "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 12:57
Son Dakika Haberi: Gaybubet evinden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "asker abisi" iddiasıyla aranan Mehmet Şükrü Alev, örgütün "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde gözaltına alındı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA OLUŞTURULAN EVLERDEN SORUMLUYDU

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri liselere öğrenci yetiştiren "asker abisi", darbe girişiminden sonra oluşturulan evlerden sorumlu ve büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen Alev'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen, Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandığını belirledi.

GAYBUBET EVİ'NDEN KAÇARKEN YANGIN MERDİVENİNDE YAKALANDI

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı "gaybubet evi"nden kaçarken yangın merdiveninde yakaladı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika Haberi: Gaybubet evinden kaçarken yangın merdiveninde yakalandı
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