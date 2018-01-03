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Trump, 'i yine tehdit etti

Halk Kurtuluş Cephesi () Başkanı 'ın Filistin yönetimine mali yardımları kesme tehdidinin "saldırgan ve zavallı bir araç olduğu" değerlendirmesinde bulundu. FHKC'den yapılan açıklamada, "Washington'un tehditleri, ABD'nin Filistin halkına düşmanlığını göstermede atılmış yeni bir adım, bir kuruntu, zavallı ve saldırgan bir araçtır" denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 23:19
Trump, Filistin'i yine tehdit etti

tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Washington'un tehditleri, 'nin halkına düşmanlığını göstermede atılmış yeni bir adım, Filistin meselesini tasfiye etmek için Siyonist düşmanın ve kendisinin şartlarını dayatabileceği yönündeki bir kuruntu, zavallı ve saldırgan bir araçtır." ifadesi kullanıldı.

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ABD Başkanı Trump, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.

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ABD'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (UNRWA'ya) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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Trump, Filistin'i yine tehdit etti
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