Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı

Diyarbakır'da Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili açılan davanın firari sanığı yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde, 6-8 Ekim Kobani olaylarında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili açılan davada firari sanık olarak aranan E.F. isimli (25) şahsın, ilçedeki bir evde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan E.F., işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. E.F.'nin, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından arandığı belirtildi. Yasin'in annesi Hatice Börü, yakalanan E.F.'nin yanı sıra olayda suçu ve ihmali olan herkesin yargılanmasını istediğini söyledi.

HDP SOKAĞA DÖKTÜ PKK KATLİAM YAPTI

YPG'nin DEAŞ tarafından Suriye'de hezimete uğratılmasının faturasını Türkiye'ye çıkaran HDP, örgüt yandaşlarını sokağa çağırmış, örgüt yandaşları da 6-7 Ekim 2014'te sokakları ateşe vermişti. Terör örgütünün sokak yapılanması YDGH'li militanlar, sivil halka saldırılar düzenlerken, Börü ve arkadaşları da "DEAŞ'çı" denilerek hunharca katledilmişti. Terör yandaşları, 10 Ekim itibarıyla 35 kişiyi benzer biçimde katletmişti.