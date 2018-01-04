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’deki kumpas davasında skandal karar

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
ABD’deki kumpas davasında skandal karar
'de görülen Türkiye'ye yönelik kumpas davasından düzmece bir karar çıktı. 'cüler tarafından üretilmiş sahte delillerle yürütülen davada, jüri üyeleri Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu buldu.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen kumpas davasında, savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları dikkate almadı.
17-25 Aralık yargı darbesi öncesinde İstanbul'da FETÖ paneline katıldığı ortaya çıkan yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.
Duruşma salonunun ilk sırasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.
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ABD’deki kumpas davasında skandal karar
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