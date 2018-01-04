‘Acımayacağız, yoksa acınacak hale geliriz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat ilçe başkanlığında kalan Erdoğan, balkondan halka hitap etti. Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

BİZİ BÖLEMEYECEKLER: Tek millet diyoruz, çünkü, bizi bölmek ve parçalamak istediler. Biz Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Alevi'si Sünni'siyle tekiz bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi, şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometreyle tek vatan, vatanımızı da bölmeyecekler. Güneydoğu'da şöyle, Doğu'da böyle avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. Yok Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız dediler. Şu anda askerimiz de, polisimiz de, güvenlik korucularımız da jandarmamız da, hep birlikte yeri geldi Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de oldular ve o çukurları onlara mezar yaptılar. Ne dedik; F16 oluruz, helikopterlerimizle beraber onların başına ineriz.

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ: FETÖ'ye acımadan hukuk çerçevesinde ne yapmak gerekiyorsa yapılacak. Paralel devletmiş, ne oldu nerde o devletin başındakiler, kimisi Pensilvanya'da, kimisi Almanya'da, kimisi orada burada, büyük bir kısmı da şu anda cezaevindeler. Sevgili gençler, hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıysak, bundan sonra da aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz. Onun içinde sonuna kadar takip edeceğiz.

İŞARET FİŞEĞİ: 2019 Mart yerel seçimleri 2019 Kasım seçimlerinin işaret fişeğidir. Sizden ricam var, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çok çalışacağız.