Başbakan’dan dayısının oğluna son görev...

Başbakan Binali Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren dayısının oğlu Abdullah Yağız'ın (75) cenaze törenine katıldı. İstanbul Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım, kardeşleri İlhami ve Eyüp Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Abdullah Yağız'ın oğulları Çetin ve Metin Yağız ile çok sayıda yakını katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, "Acımızı paylaşan bütün dost, akraba ve kardeşlerimize de Allah razı olsun diyoruz. Bu dünya geçici. Dünyada çalışacağız çabalayacağız ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. İşte hepimizin böyle bir günü olacak. Allah bugüne hazırlıklı olmayı da bizlere nasip eylesin" diye konuştu.

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