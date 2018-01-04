BBP Genel Merkezi’nde korkutan yangın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasında çıkan yangın korku yarattı. Gazi Mahallesi'ndeki BBP Genel Merkezi'nin en üst katında bulunan Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasında yangın çıktı. Klimadan çıktığı belirlenen yangına müdahale eden Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal dumandan etkilendi. Olayı anlatan Destici "Odam boştu. Biz bir alt katta haftalık divan toplantımızı yapıyorduk. Yangının klimadan çıktığı üzerinde duruyoruz" dedi. Destici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Öte yandan başbakan Binali Yıldırım da Destici'yi arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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