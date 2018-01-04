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o habere isyan etti: “Gerçekle ilgisi yoktur!”

Başkanı , Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen ve birçok haber sitesinde yeralan haberin çarpıtıldığını ve böyle bir açıklamasının olmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 18:52
Hayri Kaynar o habere isyan etti: “Gerçekle ilgisi yoktur!”

Sabah.com.tr'ye konuşan haberde öp plana çıkarılan ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti ve ekledi: "Bizim yetişme tarzımızda ve kültürümüzde yasama organının veya idari makamların yaptığı düzenlemelere isyan etmek veya karşı çıkmak gibi bir anlayış yoktur."

İŞTE İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI HAYRİ KANAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

"Bir kısım medya organlarında çıkan ''Yargıda Son isyanı'' başlıklı haberin gerçekle ilgisi yoktur. Haber içeriğine uymayan ve haberin içeriği ile alakası olmayan bir başlık atılarak haber servis edilmiştir. Bizim yetişme tarzımızda ve kültürümüzde yasama organının veya idari makamların yaptığı düzenlemelere isyan etmek veya karşı çıkmak gibi bir anlayış yoktur

ne gelen ve çıkan iş durumu ile açıklamalarda bulundum. Ayrıca bozulan ceza dosyalarının ilk derece mahkemelerine iade edilemeyeceğine ilişkin KHK ile getirilen düzenlemenin ceza dairelerinin iş yükünü artıracağına, gelecek yıl ceza dairelerinin bu kadar iş çıkarmayacaklarına ve tıkanacaklarına ilişkin tespitlerimi belirttim."

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Hayri Kaynar o habere isyan etti: “Gerçekle ilgisi yoktur!”
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