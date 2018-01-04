Hayri Kaynar o habere isyan etti: “Gerçekle ilgisi yoktur!”

Sabah.com.tr'ye konuşan Hayri Kaynar haberde öp plana çıkarılan ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti ve ekledi: "Bizim yetişme tarzımızda ve kültürümüzde yasama organının veya idari makamların yaptığı düzenlemelere isyan etmek veya karşı çıkmak gibi bir anlayış yoktur."

İŞTE İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI HAYRİ KANAR'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

"Bir kısım medya organlarında çıkan ''Yargıda Son KHK isyanı'' başlıklı haberin gerçekle ilgisi yoktur. Haber içeriğine uymayan ve haberin içeriği ile alakası olmayan bir başlık atılarak haber servis edilmiştir. Bizim yetişme tarzımızda ve kültürümüzde yasama organının veya idari makamların yaptığı düzenlemelere isyan etmek veya karşı çıkmak gibi bir anlayış yoktur



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gelen ve çıkan iş durumu ile açıklamalarda bulundum. Ayrıca bozulan ceza dosyalarının ilk derece mahkemelerine iade edilemeyeceğine ilişkin KHK ile getirilen düzenlemenin ceza dairelerinin iş yükünü artıracağına, gelecek yıl ceza dairelerinin bu kadar iş çıkarmayacaklarına ve tıkanacaklarına ilişkin tespitlerimi belirttim."