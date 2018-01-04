Hükümetten erken seçimleri iddialarına ilişkin son dakika açıklaması

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, katıldığı televizyon programında erken seçim ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, erken seçim ve kabine değişikliği iddiası için "Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. Türkiye'de işler tıkır tıkır işliyor" dedi.

''ERKEN SEÇİM ŞU ANDA MEVCUT DEĞİL''

Başbakan Yardımcısı Akdağ açıklamasında şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile partimizin sözcüleri bu hususta çok konuştular. Bu konu kabinede ve partide gündeme gelmiyor. Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. Türkiye'de işler tıkır tıkır işliyor.