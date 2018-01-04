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Hükümetten leri iddialarına ilişkin son dakika açıklaması

Başbakan Yardımcısı , katıldığı televizyon programında iddialarına ilişkin konuştu. Akdağ, "Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. ’de işler tıkır tıkır işliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:47
Hükümetten erken seçimleri iddialarına ilişkin son dakika açıklaması

Başbakan yardımcısı , katıldığı televizyon programında ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, erken seçim ve kabine değişikliği iddiası için "Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. 'de işler tıkır tıkır işliyor" dedi.

''ERKEN SEÇİM ŞU ANDA MEVCUT DEĞİL''

Başbakan Yardımcısı Akdağ açıklamasında şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile partimizin sözcüleri bu hususta çok konuştular. Bu konu kabinede ve partide gündeme gelmiyor. Neden erken seçim yapılır sorusunun yanıtlarından hiçbiri şu anda mevcut değil. Türkiye'de işler tıkır tıkır işliyor.

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Hükümetten erken seçimleri iddialarına ilişkin son dakika açıklaması
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