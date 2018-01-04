İşte Kemal Bey'in adaleti

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda direksiyona geçecek olan isim 6 Ocak'ta belli olacak. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek seçimde CHP Ankara'yı 2019'daki seçimlere götürecek yönetim kadroları belli olacak. Bu nedenle seçim öncesi CHP kulislerinde de hareketli günler yaşanıyor. Seçim aynı zamanda Ankara'daki iki CHP'li Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar'ın da düellosuna dönüştü.



İKİ BAŞKANLA DA GÖRÜŞTÜ

Uzun yıllardır Yenimahalle ve Çankaya arasında süren çekişme CHP Ankara İl Başkanlığı seçiminde de üst seviyeye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar seçimle ilgili net ifadeler kullanmasa da kapalı kapılar ardından mevcut Başkan Adnan Keskin ile yola devam edileceğinin sinyallerini verdi. Kılıçdaroğlu bu süreçte hem Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen hem de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile özel olarak görüştü.



4 İLÇE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı sonucu Fethi Yaşar, Keskin'in yanında hareket ederken Alper Taşdelen ise CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ile el ele vererek avukat Kemal Akkurt'u 6 Ocak'taki seçimde aday olarak çıkardı. Akkurt'a 25 ilçeli Ankara'da sadece Çankaya, Keçiören, Altındağ ve Mamak teşkilatları destek verdi. 4 ilçenin Akkurt çıkışı CHP Genel Merkezi'nden geri döndü. Dün saat 11.00'da adaylığını açıklayacak olan Kemal Akkurt, üyelere, "CHP üyesi olmanın bilinci ve sorumluluğu ile tabanın şahsıma verdiği Ankara İl Başkanlığı adaylığı görevimden çekiliyorum. Geleceği birlikte kuracağız" mesajını göndererek seçimden çekildi. Böylelikle Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen daha seçim olmadan seçimi kaybetmiş oldu.



3 ADAY KALDI

6 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde 640 CHP Ankara delegesi sandık başına gidecek. CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in yanı sıra Ayhan Yalçınkaya ve Umut Eraslan yeni başkan olmak için yarışacak. Seçim gününe kadar bazı adaylar arasında birleşmelerin de olabileceği konuşuluyor.

BUGÜN NELER OLDU