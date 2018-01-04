Murat Hazinedar'dan FETÖ kanalında dikkat çeken sözler

Koza İpek Grubu medyasına kayyum atanmasıyla örgüte desteğe koşan Hazinedar Bugün TV'ye yaptığı açıklamada, darbe tehdidinde bulunduğu görüntüleri ortaya çıktı. Hazinedar şöyle konuştu: "Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesine böyle fütursuzca el konulmasının tamamen siyasi olduğu ortada. Koza İpek Grubu farklı düşündüğü için cezalandırılıyor. Bir şeyi unutmasın kimse; Türkiye'de şu anda Koza Grubuna yapılan bu müdahalenin örneği yoktur. Tarih bizi çok yakın bir gelecekte haklı çıkartacak ama bu gidişatta ısrar edilirse Türkiye'nin önünde çok daha büyük sıkıntılar olacak. Toplumsal çatışmalar yani hukuksuzluğun ötesinde Türkiye'yi belki de tarihinin en kötü en olumsuz noktalarına götürebilir. Koza İpek Grubu'na ve Kanaltürk, Bugün, Millet ve Bugün TV'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi

DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMA KARARI

Murat Hazinedar15 Temmuz hain darbe girişiminde bir önce yurt dışına çıkma kararı aldı. Hazinedar'ın ani bir karar alarak 14 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışına gideceğine dair verdiği dilekçesi ortaya çıkmıştı..