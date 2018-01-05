Bilecik'teki FETÖ/PDY davasından karar çıktı

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esnaf, sanayici, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ile memurlardan oluşan sanıkları, avukatları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Abbas Özdemir'in "ByLock" yüklü telefon hattını kullandığı yönünde şüphe uyanan eşi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.