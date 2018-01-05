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'teki / davasından karar çıktı

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında yargılanan 43'ü tutuklu 55 sanıktan 37'si, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Eski ve Sanayi Odası Başkanı Uzun, 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 18:24
Bilecik'teki FETÖ/PDY davasından karar çıktı

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fevzi Uzun'un da aralarında olduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıkların büyük bölümü ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Esnaf, sanayici, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ile memurlardan oluşan sanıkları, avukatları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanıklardan Abbas Özdemir'in "ByLock" yüklü telefon hattını kullandığı yönünde şüphe uyanan eşi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti.

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Bilecik'teki FETÖ/PDY davasından karar çıktı
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