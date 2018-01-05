"Gül-Arınç ikilisi neyi amaçlıyor?"

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek ne Gül'ün ne de Arınç'ın kendisine köstek olduğu veya sustuğu konularda yorum yapmıştı. Ancak FETÖ'cülerin, CHP ve HDP'nin yüksek sesle karşı çıktığı KHK hakkındaki muhalefetleri, bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü Erdoğan biliyor ki FETÖ ile mücadele kendi mücadelesi değildir; milletinin ve devletinin bekâ mücadelesidir.

Bu yüzden şimdiye dek nefsine ağır gelse de yutkunduklarını ilk kez dile döktü ve "Yazıklar olsun" dedi.

Eski yol arkadaşının, kendisini, HDP'li vekil Garo Paylan'ın "Bu girdaptan çıkarmayı vaat eden herkesle çalışmalıyız;

Abdullah Gül'e de ihtiyaç var" diyerek sahip çıktığı birisi haline getirmesine isyan etti. CHP, HDP ve İyi Parti bir yana FETÖ'nün kendisini alkışlamasına karşı sesini yükseltti.

"Erdoğan'ın alternatifi benim" hırsı, bazılarının başını öylesine döndürdü ki kimisi hâlen makâmındayken, kimisi makâmından gönderilmesine rağmen, kimisi emekli olduğunu açıklamasına rağmen Erdoğan'ın düşürüleceği hayaliyle koltuk rüyaları görmeye devam ediyor. Gezi kalkışmasından beri belli çevrelerin ellerini ovuşturarak beklediği, "Erdoğan'ın 'son kullanma tarihi' geçti" diyerek çevrelerini tahkim ettikleri bu parolayı Cumhurbaşkanı ilk kez deşifre etti.

Ateşinde ısınmadığımız ama dumanından gözümüzü kör eden bu 'dava arkadaşları', bundan sonra ne yönde hareket edeceklerini milletin ne kadar umursadığını fark etmişlerdir umarım.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN