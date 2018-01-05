Tahran’da "devlete destek" mitingi

Cuma namazı sonrası, İran'ın farklı şehirlerinde olduğu gibi Tahran'da da devlete destek mitingleri düzenlendi. Tahran'da düzenlenen devlete destek mitinglerinde, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitne" sloganları yükseldi.

Mitinge katılan ve İHA'ya konuşan İranlı bir vatandaş, "Halk fitnenin, komplonun yok olduğu mesajını verdi. Bu fitne bizim yaşadığımız ilk fitne değildi. İran devriminin ilk günlerinden beri bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar. Bu son günlerde tanık olduğumuz fitne çok zayıf ve küçüktü. Milyonlarca İranlı sokaklara çıkarak bu fitne ateşini söndürdü ve İran İslam Cumhuriyetine bağlı olduğunu kanıtladı" dedi.

Mitinge katılan diğer bir İranlı ise "ABD, İran'daki protestoları provoke ederek ülkede bir iç karışıklığa yol açmaya çalıştı ve aynı zamanda Suudi Arabistan da sosyal ağlar üzerinden olayları yönetmeye çalıştı ancak Allah'a şükürler olsun ki İranlılar bu fitneyi de hemen söndürdü" ifadelerini kullandı.

Son günlerde İran'da ortaya çıkan fitnelere İran halkının verdiği cevabın aynısını vermek istediğini belirten göstericilerden biri, "Kim bizim ülkemize zarar vermek isterse karşısında cesur İran halkını bulacaktır" dedi.

İran halkı olarak İslam Cumhuriyetini ve liderini sevdiğini ifade eden İranlı gösterici, "Verdiğimiz şehitler ile İslam Cumhuriyetini koruduk ve hiçbir zaman ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu fitneler de gelip geçiyor, kalıcı olan İran İslam devimine karşı halkımızın inancıdır" diye konuştu.

Dışarıdan İran karşıtı güçlerin İran halkını kullanarak ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını, hiçbir zaman başarılı olmayacaklarını, İran halkının buna izin vermeyeceğini ifade eden İranlı vatandaşın ardından konuşan diğer bir gösterici ise "Bizim ülkemizde Ayetullah Hamaney yalnız değildir" mesajı verdi.