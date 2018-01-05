Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris'te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Élysée Sarayı'nda karşıladı.
Türkiye ve Fransa arasında tarihi anlaşma
İki liderin Élysée Sarayı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısının öncesinde, iki ülkenin iş heyetleri arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.
Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Cumhurbaşkan'ın ortak basın toplantısı sonrasında Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor..