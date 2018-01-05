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ve arasında tarihi anlaşma

ile arasında savunma sanayinde ve anlaşması imzalandı.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 19:01
Türkiye ve Fransa arasında tarihi anlaşma

resmi temaslar için gittiği 'te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı ile görüştü. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Élysée Sarayı'nda karşıladı.

Türkiye ve Fransa arasında tarihi anlaşma

İki liderin Élysée Sarayı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısının öncesinde, iki ülkenin iş heyetleri arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.



, ve Roketsan Fransız Eurosam ile anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkan'ın ortak basın toplantısı sonrasında Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor..

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Türkiye ve Fransa arasında tarihi anlaşma
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