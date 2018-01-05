Yunanistan FETÖ’cüleri yargılayabilir

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbe girişimde Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulan 8 firari askerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Kondonis, "Türkiye'den böyle bir talep gelirse, Yunanistan'a sığınan ve 15 Temmuz darbe girişimde yer aldıkları suçlamaları yöneltilen 8 Türk askeri Yunan mahkemelerinde de yargılanabilir" dedi. Yunan Ceza Hukukun 8. maddesine göre yurt dışında işlenen olası suçların Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini söyleyen Bakan Kondonis, hükümetin bu yönde çalışmalar yaptığından söyledi.