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Yunanistan ’cüleri yargılayabilir

STELYO BERBERAKIS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Yunanistan FETÖ’cüleri yargılayabilir

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, darbe girişimde Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulan 8 firari askerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Kondonis, "'den böyle bir talep gelirse, Yunanistan'a sığınan ve 15 Temmuz darbe girişimde yer aldıkları suçlamaları yöneltilen 8 Türk askeri Yunan mahkemelerinde de yargılanabilir" dedi. Yunan Ceza Hukukun 8. maddesine göre yurt dışında işlenen olası suçların Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini söyleyen Bakan Kondonis, hükümetin bu yönde çalışmalar yaptığından söyledi.

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Yunanistan FETÖ’cüleri yargılayabilir
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