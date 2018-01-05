Yunanistan FETÖ’cüleri yargılayabilir

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, 15 Temmuz darbe girişimde Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulan 8 firari askerin, kendilerine yöneltilen suçlamalar için Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Kondonis, "Türkiye'den böyle bir talep gelirse, Yunanistan'a sığınan ve 15 Temmuz darbe girişimde yer aldıkları suçlamaları yöneltilen 8 Türk askeri Yunan mahkemelerinde de yargılanabilir" dedi. Yunan Ceza Hukukun 8. maddesine göre yurt dışında işlenen olası suçların Yunan mahkemelerinde yargılanabileceğini söyleyen Bakan Kondonis, hükümetin bu yönde çalışmalar yaptığından söyledi.

BUGÜN NELER OLDU