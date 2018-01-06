Amirali hapseden darbecilere ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılması davasında karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında, 15 Temmuz gecesi Tümamiral Özel'in rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeleyip ağzını bantladıkları ve zorla Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapattıkları belirtilen 9 subaydan 5'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, Deniz Harp Okulu personeli olan tutuklu kurmay binbaşılar Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı ve İsa Demirbilek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu sanıklara ayrıca "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

İKİ BERAAT

?Olay tarihinde Maltepe Askeri Cezaevi görevlileri olan tutuklu Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hakkında ise beraat kararı verildi. Firari sanıklar eski Kurmay Albay Uğur Yıldız ve Binbaşı Mustafa Köroğlu'nun henüz yakalanamadığı için dosyaları ayrıldı.