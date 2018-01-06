Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim yanıtı

AK Parti Nevşehir İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu salonun enerjisi, heyecanı Nevşehir'in sınırlarını aşıyor, Türkiye'ye ulaşıyor. Nevşehir'in havasını ne zaman solusak buradan tazelenmiş olarak dönüyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "SEÇİM YANITI"

Konuşmasında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamalarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor diyor ki: "Seçimleri öne alalım"... Sen git 14 ay oyalan" dedi.

ABD'deki kumpas davasına ilişkin Başbakan Yıldırım, "ABD'de evlere şenlik bir dava görülüyor, sonucu belli. Sanık diye adam götürüyorlar "yalan söyle" hayatın garanti deyip adamı tanık yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



ABD'DEKİ DAVAYA TEPKİ

ABD'de evlere şenlik bir dava görülüyor, sonucu belli. Hakan Attila üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar. Sanık diye adam götürüyorlar "yalan söyle" hayatın garanti deyip adamı tanık yapıyorlar.

Milyonlarca kardeşimiz Suriye'den Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi. Geçmişimizde medeniyetimizde insanlık var. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bugünlere geldik. Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. İran'a Afganistan'a Pakistan'a ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir."

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Milyonlarca kardeşimiz Suriye'den Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi. Geçmişimizde medeniyetimizde insanlık var. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bugünlere geldik. Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. İran'a Afganistan'a Pakistan'a ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir.