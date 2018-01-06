Başbakan Binali Yıldırım: "2018'de hedef 170 milyar dolar"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ahiliği anlamayan bu milleti tanıyamaz, bu milletle bir olamaz, siyaset dahi yapamaz. Ahiliğin tarifini Ahi Evran ne güzel yapmış. Ahi dağıtan, değil toparlayandır; yıkan değil yapandır. İşte AK Parti'nin siyaseti de budur. Yıkan değil yapan, toparlayan, milletin, ülkenin birliğini, beraberliğini canından aziz bilen bir davadır AK Parti." dedi

Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, kongrenin AK Parti teşkilatlarına, Kırşehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

YENİ BİR SALON KAZANDIRILACAK

Kongrenin yapıldığı salonun Kırşehir'e küçük geldiğini belirten Yıldırım, yeni bir salonun kente kazandırılacağını söyledi.

Davalarının millet davası olduğunu bildiren Yıldırım, "Bu davaya omuz verenin yenisi, eskisi yoktur. Bizde bayrak değişimi safları sıklaştırmak, gönülleri birleştirmek demektir. Bizim davamız makam mevki davası değildir, millete hizmet sevdasıdır. Bizim davamız Türkiye'nin geleceği ve Kırşehir'in yarınlarının davasıdır." diye konuştu.

- "AHİLİĞİ ANLAMAYAN, HAYATI ANLAMAZ

Ahi Evran Veli'nin bu toprakların mayası, hamuru olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahilik bugün bile hayatımıza değer katan bir kültürdür. Ahiliği anlamayan, hayatı anlamaz, Kırşehir'i hiç anlamaz. Ahiliği anlamayan bu milleti tanıyamaz, bu milletle bir olamaz, siyaset dahi yapamaz. Ahiliğin tarifini Ahi Evran ne güzel yapmış. Ahi dağıtan değil, toparlayandır; yıkan değil, yapandır. İşte AK Parti'nin siyaseti de budur. Yıkan değil yapan, toparlayan, milletin, ülkenin birliğini, beraberliğini canından aziz bilen bir davadır AK Parti. Biz Türkiye'nin birliğinden, 80 milyonun kardeşliğinden başka hiçbir şeyi önemsemeyiz. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir. Gayemiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır."

Yıldırım, 2002'de Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, gencini, kadınını, memurunu, çiftçisini, sanayicisini, esnafını karamsarlık ve ümitsizliğin sardığını dile getirdi.

Vatandaşın bırakın 20-30 yıl sonrasını görmeyi, o dönemde iki hafta sonrasından bile emin olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

BU MİLLETE İNANDIK

"Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu erenlerinden aldığı ruh ve inançla 'Ya Allah, bismillah' diyerek AK Parti kadrolarıyla kolları sıvadı ve yollara düştük. Bu millete inandık, millet de genel başkanımıza, bize inandı ve en güçlü şekilde destek verdi. Bugün de bu destek artarak devam ediyor. Aziz milletimizin imkanlarını, yine millet için kullanarak yeniden diriliş, yeniden yükseliş hamlesi başlattık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geldik. Sorunları, torunlara havale etmedik. Çöze çöze bugünlere geldik. 'Enkaz devraldık' edebiyatına asla sığınmadık. Gençler, Türkiye'nin krizlerden krizlere sürüklendiği o eski zamanları hatırlamayabilir. Çoğunuz AK Parti'nin refah, bolluk ve aydınlık olan Türkiye'sinde doğdunuz, büyüdünüz.

2002 öncesi hükümetlerin ilk lafı 'enkaz devraldık' olmuştur. Sonra da aldıkları enkazı aynı şekilde enkaz şeklinde devredip gitmişlerdir. Bu devir, AK Parti ile sona ermiştir. Sağlam ekonomi, istikrar ve güvenle ülkeyi o karanlık günlere bir daha döndürmemek üzere aydınlığa çıkardık. Elhamdülillah emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam ediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım,

"15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık. 157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." dedi.



Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, çok çalıştıklarını ve bu çalışma sonucunda da Türkiye'de bolluk ve bereketin arttığını söyledi.

Emekleri sonucunda ülkenin 3 kat büyüdüğünü vurgulayan Yıldırım, 15 yıl boyunca bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken bir yandan da Türkiye'nin kalkınması, refahı ve milletin selameti için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yıldırım, "Bütçeyi tam 6 kat büyüttük. 2002'de sadece 120 milyarlık bir bütçemiz varken bugün 763 milyar liraya yükselen bir bütçesi var. Bugün sadece milli eğitim bütçesi bile 2002 bütçesinin tamamından fazla. İşte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini buna bakarak da anlayabilirsiniz." dedi.

AK Parti iktidarından önce Türkiye'de ihracatı bilen il sayısının 12'yi geçmediğini dile getiren Yıldırım, bugün her ilde ihracat yapıldığını, her ilin dünyaya açıldığını ve ticaret yaptığını bildirdi.

Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolardan 11 bin dolara yükseldiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkeler teker teker iflas bayrağını çekerken Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yılın üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11,1. Dünyada bu kadar büyümeyi sağlayan ikinci bir ülke yok. Türkiye bir numara, Türkiye liste başı. Türkiye'ye yakışan da bir numara olmaktır. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. 15 yıldır istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik ve Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye hem bölgesinde hem dünya genelinde güven, istikrar adası olmaya devam ediyor. Bugünü kurtarmanın değil, yarınları inşa etmenin derdindeyiz. Emin olunuz ki yarınlarımız bugünden daha güzel olacak."

Son 15 yılda, ihracatta en iyi ikinci yılın bu yıl yakalandığını vurgulayan Yıldırım, "157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." ifadesini kullandı.

- TARIM DESTEKLERİ

Yıldırım, AK Parti'nin tarım desteklerini kaldırmadığını aksine çiftçinin, köylünün yanında olduğunu dile getirirken, iktidarları döneminde tarım desteklerini 7 kat arttırdıklarını söyledi.

Kırşehir'in hayvancılıkta çok önemli mesafe kat ettiğine dikkati çeken Yıldırım, kenti hayvancılık alanında desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 2002'de sadece 36 milyar lira devraldıkları yıllık tarımdan elde edilen milli geliri 4 kattan fazla arttırarak, 161 milyar liraya çıkardıklarını, Türkiye'nin tarımda Avrupa'nın bir numarası olduğunu ifade etti.

Tarım sigortası uygulamasını başlattıklarını aktaran Yıldırım, gübrede, yemde KDV'yi kaldırdıklarını vurgulayarak, "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, tarım ve gıda ürünleri ihracatını da son 15 yılda 4 kat arttırdıklarını kaydetti.

Geçen yıl içinde içeride ve dışarıda terörle mücadele noktasında da önemli yol alındığını, terörü Türkiye'nin ve milletin gündeminden çıkaracaklarını söylediklerini belirten Yıldırım, "Yurdun her karış toprağında artık güvenlik kuvvetlerimizin varlığını en iyi şekilde hissediyoruz. Bayrağımız 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde dalgalanıyor." dedi.

Türkiye'nin turizmde 15 Temmuz sonrası kaybedilen pazarı tekrar kazanmaya başladığını ifade eden Yıldırım, özellikle 2016 Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında bir kayıp yaşandığını, 2017'de bu kaybın telafi edildiğini, 32 milyon turist sayısına erişildiğini ve 2015 yılı değerlerine yaklaşıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, taşeron meselesini çözdüklerini, müracaatların başladığını hatırlattı.

- " İRAN HALKININ OYUNLARA UYANIK OLMASINI İSTİYORUZ"

Yıldırım, 1 Ocak 2018'den başlamak üzere asgari ücrete yüzde 14,2 zam yaptıklarını belirterek, "Bu zam enflasyonun üzerinde zam demektir. Alın terinin, akıl terinin hakkını verdik. İşçimizi, memuruzu, emeklimizi, enflasyona yenik düşürmedik. Dirlik içinde, beraberlik içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhumuzu yücelterek, ak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye gelecek yıllarda bölgenin yıldızı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkeler var rahat durmuyorlar. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar. Bölgemizdeki ülkelerin huzurunu bozdukları yetmiyor gibi bölgede yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerinde ateş düşsün istemeyiz. Eğer böyle bir ateş düşerse bu bizim gönlümüze düşmüş olur. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışardan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden biran önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz. Türkiye, kendi hukukunu koruduğu gibi dost ve komşularının hukukunu da korumaya gayret eden bir ülkedir. "

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir ülke ve bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Yıldırım, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indi mi? indi. Alçak FETÖ'cülere dersini verdi mi? Verdi. Vatandaşlarımız canlarını siper ettiler, can verdiler. Ama vatan vermediler. Bayrağı indirmediler. Ezanı dindirmediler." dedi.

14 ay sonra 2019'da belediye seçimleri olduğunu hatırlatan Yıldırım, Kırşehir'in başından beri AK Parti'ye desteğini hiç bırakmadığını ve her seçimde çıtayı biraz daha da artırdığını dile getirdi.