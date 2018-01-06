Bilal Erdoğan'dan Özkul ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dün hayata gözlerini yuman usta oyuncu Münir Özkul'un Beyoğlu Cihangir'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Münir Özkul'un evi önünde taziye defteri açıldı

"BU KADAR ÇOK İNSAN TARAFINDAN SEVİLMESİ ELBETTE NE KADAR MÜMTAZ BİR İNSAN OLDUĞUNA İŞARET EDER"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte Özkul ailesini ziyaret eden Erdoğan, yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra bina önünde bulunan taziye defterini imzaladı. Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin. Allah bütün sevenlerine sabır versin. Bu kadar çok insan tarafından sevilmesi elbette ne kadar mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi.