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Bir oğlunu uğurladı diğer oğlu şehit oldu

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
Bir oğlunu uğurladı diğer oğlu şehit oldu

'ın kuzeyindeki sınırına yakın Kaniraş bölgesinde kayalıklardan düşen asker şehit oldu. Hakkâri Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonda kayalıklardan düştükten sonra ateş alan silahı ile başından vurulan Piyade Sözleşmeli Er Âdem Akpınar'ın (28) şehit olduğu açıklandı.

KARDEŞİ DE ASKER
Acı haberi alan Akpınar'ın (28) Erzincan'daki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet'i dün sabah uçakla 'a uğurlayan Akpınar ailesinin, bir saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldığı öğrenildi. Adem Akpınar'ın evli ve 6 aylık Balım Nar adlı kızı olduğu öğrenildi. Erzincan'da oturan şehit eşi Begüm Ceren Akpınar acı haberi alınca fenalık geçirdi.

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Bir oğlunu uğurladı diğer oğlu şehit oldu
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