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'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Münir Özkul'un ailesine telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu
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