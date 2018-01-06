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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
Münir Özkul'un ailesine telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Giriş Tarihi: 6.1.2018
23:22
Güncelleme Tarihi: 6.1.2018
23:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul'un ailesine taziye telefonu
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