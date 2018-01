Fransa ile yeni sayfa

AİRBUS

İki lider, Suriye'de Esad'sız geçiş süreci, İsrail-Filistin ilişkilerinin çözümü gibi uluslararası konularda tam uyum içinde olduklarını da açıkladı. Macron, Türkiye ile Fransa arasındaki örnek işbirliklerine dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yılın ilk yurtdışı seyahatini dün Fransa'ya gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı 'nda resmi törenle karşılandı. Heyetler arası çalışma yemeğinde ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alan iki lider, ardından başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Macron'un huzurunda 3 anlaşma imzalandı. Macron'a "Dostum" diye hitap eden Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Türkiye-AB süreci içinde ne yazık ki, sene 63, sene 2017. 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke ve şu anda Fransa'da yine özellikle AB'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bunları da aramızda müzakere ettik. Türkiye gibi bir başka ülke AB içinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince AB bize gerekçe de sunamıyor. Öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı. Bu 35 fasıl daha sonra da yine farklı bir yaklaşımla faslın açılması, ama kapatılması noktasına gelince kapatılması da olmadı. Bunları yaşadık, hala yaşıyoruz.Tabi bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'Ne olur, artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok. Bakın bunu Fransa'da söylüyorum, buradan dillendiriyorum, sesleniyorum.Kudüs, Filistin konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda Fransa ile yakın istişare içinde olacağız. Fransa ile özellikle diyaloğumuz Suriye konusunda da kararlı bir şekilde devam edecek.(Türkiye'nin Suriye'de teröristlere silah gönderdiği iftirasını dile getiren gazeteciye) Sorunuzu anlamadım. Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen şimdi FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Gazeteci gibi değil, tam FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şu anda onlar içerde, hapisteler şu anda. Ve operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi nereye, neyi taşıyacağı gibi yetkileri vardır, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun? 4 bin TIR, gazetecisin ya. Bunları da bir öğrenseydin, bunları da bir araştırsaydın, bunların üzerinde de dursaydın. Niye bunların üzerinde durmuyorsun. 4 bin TIR, bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok. Onu da bilmenizi isterim. Tamamıyla bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.(Osman Kavala görüşmede gündeme geldi mi?) Kavala'nın avukatları var, iyi. Burada da demek ki bu avukatlar bayağı iş görüyorlar. İstanbul'daki 2013 Gezi olaylarının bunlar perde arkası, geri planındaki aktörleri olduğunu ben hanımefendiye hatırlatayım da, onun üzerine bir çalışma yapsın, isabetli olur.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirlikleri olduğunu ve terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor" diye konuştu. AB'nin her zaman Türkiye'ye çok iyi davranmadığını hatırlatan Macron, hem AB'nin hem Türkiye'nin blokaj yaratan konuları açıkça ele alması gerektiğini söyledi. Macron, Fransa olarak hedeflerinin Türkiye'nin ve Türk halkının Avrupa'nın içinde kalmasını istediklerini ifade etti. Macron, Suriye konusunda ise Esad'a taviz veren bir yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini vurguladı. Bu arada basın toplantısında "Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiği" iftirasını atan Fransız Canal+ televizyonunun provokatör muhabiri Laurent Richard'ın, firari FETÖ'cülerle takipleştiği ve firari Can Dündar'ın "MİT TIR'ları" haberini başka ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyelerini kabul etti.Türkiye ile Fransa arasında, ziyaret kapsamında 3 anlaşma imzalandı. İki ülkenin savunma sanayi kurumları arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi projesi aşama b (kavram tanıma) sözleşmesi, Türk Eximbank ve Bpifrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması, THY ile Airbus arasında da mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre Türkiye, füze sistemlerinin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği gerçekleştirecek. Airbus ile imzalanan mutabakat ise THY için 20+5 opsiyonlu A350-900 yolcu uçağının satın alınması konusunda görüşmeleri başlanmasını içeriyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanı'ndaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız İşverenler Örgütü (ME DEF) üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Fransız yatırımcılar için de bir cazibe merkezi olduğunu belirtti. Fransız işadamlarına yatırım çağrısı yapan Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan daima kazanır" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Hedef nedir? Hedef 20 milyar avro gibi bir ticaret hacmine ulaşabilmek. Bu Fransa Türkiye el ele verdiği zaman yapılmayacak bir ticaret hacmine ulaşma değildir, yapılır bu ve bunu başarabiliriz" dedi.Fransa First Lady 'si Brigitte Macron, Emine Erdoğan'ı Elysee Sarayı'nda karşıladı.