Hain yarbay: Hükümete darbe yapıyoruz

Fetö'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, daha önce şehit ettiği Hasan Kaya için "provokatör" diyen Yarbay Adnan Uygun'un ihaneti, müştekilerin ifadeleriyle bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dinlenen müştekilerden polis memuru Recep Uzun, 15 Temmuz gecesi Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amiri'nin vekili olarak görev yaptığını, askerlerin FSM Köprüsü'nü kapattığını duyunca köprüye gittiğini anlattı. Köprüye ilk giden polis memurunun kendisi olduğunu vurgulayan Uzun, Köprü Koruma Müdürlüğü'nde askerlerin komutanı Yarbay Adnan Uygun ile arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Rütbeli askerlere yolu neden kapattıklarını sordum. Yarbay, 'Hükümete darbe yapıyoruz, yönetime el koyuyoruz' dedi. Ben 'Anlamadım, ne diyorsunuz' dedim. O da 'Neyi anlamıyorsun darbe yapıyoruz' dedi." Müşteki vatandaşlardan Hekim Bayrak ise aracıyla FSM Köprüsü'nden geçerken darbe olduğunu duyunca, aracından inip askerlere doğru yürüdüklerini söyledi. Askerlerin "Gelmeyin" diyerek yere doğru ateş ettiğini anlatan Bayrak, "Yürümeye devam ettik, askerlerle yüz yüze gelecek pozisyona geldik. Tankın üzerine çıktım, askerleri tanktan çıkarmaya çalıştım. Tank hareket edince düşmemek için tanktan atladım. Benim tanktan atladığımı gören Adnan Uygun ateş etti ve beni ayağımdan vurdu" diye konuştu.

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