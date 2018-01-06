Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik

Kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
Kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik
, Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından olan sendikacı merhum İnan'ın adını taşıyan vakfın açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: "Akif İnan 'ya hasret içinde gözlerini kapattı. Ama 'Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir' diyen , dünyaya Kudüs'ün asla yalnız olmadığını duruşuyla ortaya koydu. Bize düşen görev Akif İnan'ın mirasını daha da geliştirmek. Akif İnan, 12 Eylül karanlığında bütün şehirleri tek tek dolaşarak konferanslarıyla vesayet rejimine karşı dimdik durmuştur. Biz de hiç kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik, bel bağlamadık."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN