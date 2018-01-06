Başbakan Yıldırım
, Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından olan sendikacı merhum Mehmet Akif
İnan'ın adını taşıyan vakfın açılışını yaptı. Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: "Akif İnan Mescid-i Aksa
'ya hasret içinde gözlerini kapattı. Ama 'Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir' diyen Recep Tayyip Erdoğan
, dünyaya Kudüs'ün asla yalnız olmadığını duruşuyla ortaya koydu. Bize düşen görev Akif İnan'ın mirasını daha da geliştirmek. Akif İnan, 12 Eylül karanlığında bütün şehirleri tek tek dolaşarak konferanslarıyla vesayet rejimine karşı dimdik durmuştur. Biz de hiç kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik, bel bağlamadık."