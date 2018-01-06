O kahraman unutulmadı

Geçen yıl İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit düşen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adliye binasında törenle anıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Sekin için hazırlanan klibi gösterildiği sırada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. PKK'lı iki teröristin geçen yıl 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırı sırasında silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle çatışan Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Olayda adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit oldu. İzmir Adliyesi'nde şehitler için anma töreni düzenlendi. Anma törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, şehit yakınları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, hakim ve savcılar, adliye çalışanları ve emniyet yetkilileri katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı okundu.

BELGESEL VE TÜRKÜ AĞLATTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Fethi Sekin için hazırladığı sunum yapıldı, ardından da olaya dair belgesel yayımlandı. Belgeselde ayrıca şehit polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de gösterildi. Klipte türküyü 15 adliye çalışanı, TRT solisti Özlem Üngör ile şarkıcı Bengü seslendirdi. Belgesel ve türkünün klibi gösterildiği sırada törene katılanların gözyaşı döktükleri görüldü. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi; "Milletimiz hangi kalleşlikle, hainlikle gelirse gelsin, gelen her şeyde, birliğini, beraberliğini, yarına dair kardeşliğini bütünleştiren millettir. Herkes insandır, hepimizin duyguları, gözyaşları vardır. Adalet Sarayı içinde olduğumuz için söylüyorum, mahkemelerin terörist olarak nitelendirdiği insanları şirin gösterme çalışmalarına karşı bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz"

HEYKELİ AÇILDI

Törenden sonra İzmir Adliyesi'ndeki, olayla ilgili fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Bakan Gül, Soylu ve beraberindekiler bina önünde, olay yerinde yaptırılan Fethi Sekin'in heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Heykelin üzerine örtülü olan Türk bayrağını, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin açtı. Törenin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile birlikte vatandaşlara lokma dağıttı. Bazı vatandaşlar ise Fethi Sekin'in şehit düştüğü yerdeki yeşil alana Türk bayrağı dikip, karanfil bıraktı.

'O, BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı konuşmada, şehidin gösterdiği kahramanlığıyla büyük bir faciayı önlediğini belirterek, "O kendi canını ortaya koyan vatanseverdir. Bugün bu topraklarda bağımsızca yaşıyorsak, bunu şehitlere borçluyuz. Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir" diye konuştu.