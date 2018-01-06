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Son dakika: bugün 'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Aleksis Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi kayalıkları etrafında koğuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 13:51
Son dakika: Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.

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Son dakika: Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede
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