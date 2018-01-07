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Bozdağ'dan ' davası' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'deki davasına dair, "Bu olay, ile ve Richard Berman ortaklığıyla 'ta 'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalanmalarıdır." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 13:36
Bozdağ'dan 'Hakan Atilla davası' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'deki davası ile ilgili olarak, "Bu olay, ile ve Richard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 'ta 'cü teröristlerin Türkiye'de yapamadığını ABD'de yaparken suç üstü yakalanmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Hakim, FETÖ'cülerin ağırladığı biri. Savcı, FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği ve 17-25 Aralık'ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi, FETÖ'cü firari bir komiser yardımcısı 17 Aralık soruşturmasının da polisten amiri. Raportör dediği kişi, yine Türkiye'den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Bilirkişi özel seçilmiş, dedikleri gibi karar vermeyecekleri için değiştirdiler." şeklinde konuştu.

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Bozdağ'dan 'Hakan Atilla davası' açıklaması
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