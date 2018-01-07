CHP kongresinde yumruklar konuştu

CHP İzmir İl Kongresinde adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken açılan "Kerbela şehitlerinden özür dile" pankartı açılması sonrası kavga çıktı.

Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü aday oldu.





PANKART KAVGASI

Deniz Yücel'in ardından kürsüye çıkan Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı.



KAVGA BÜYÜDÜ KONGREYE ARA VERİLDİ

Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi.



KAYSERİ'DEKİ KIRŞEHİR KONGRESİNDE DE YUMRUKLAR KONUŞTU

CHP'nin Kırşehir 6'ncı İl Kongresi'nde kavga yaşanırken, Kayseri'de yapılan il kongresinde de gerginlik çıktı.

Kırşehir Kültür Merkezi'nde yapılan CHP Kırşehir 6'ncı İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede, 70 imzalı bir liste divana sunularak il başkanlığına yeniden Yılmaz Zengin'in adaylığı istendi. 130 delegenin katılımının beklendiği kongrede bunun üzerine Hüseyin Çakmak'ın grubundakilerinin bir bölümünün Yılmaz Zengin ve ekibine küfür ettiği iddiasıyla salonda arbede çıktı. Arbede kısa sürede kavgaya dönüşünce partililer araya girdi.



Kavganın ardından Hüseyin Çakmak adaylıktan çekildiğini açıklayarak, kendisini destekleyen grupla birlikte salondan ayrıldı.Yılmaz Zengin'in tek adaylığı ile kongre devam ederken, bir açıklama yapan Zengin, olaydan duyduğu üzüntüyü vurgularken, "5 kongre yaptım ve hiçbir zaman böyle bir olay yaşanmadı. CHP kongrelerinde bu tür manzaların yaşanmaması gerekiyor. Bu bir demokrasi yarışır. Herkes aday olur. Kazanır, kaybeder. Kazansa da kaybetse de bu partiye ve partililere hizmet eder. Kazanamayacağını anlayanların kongreyi bu şekilde germesi ve olayların çıkmasına neden olması üzücüdür'' dedi.



AYDIN'DA DA ORTALIK KARIŞTI

CHP Aydın İl Olağan Genel Kurulu'nda liste tercihinin belirlendiği oylamanın demokratik olmadığı iddiası salonu karıştırdı. Tribünden inen delegelerin kürsüye yürüdüğü genel kurulda tartışma yaşandı.



Aydın'da Söke hariç diğer 16 ilçe teşkilatının üzerinde uzlaştığı Ali Çankır'ın tek aday olarak katıldığı kongrenin açılışında konuşan mevcut CHP İl Başkanı Bayram İnci, aday belirleme sürecinde yaşanan gelişmeleri kürsüden sert bir dille eleştirdi.