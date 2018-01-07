Sorunları paranteze alıp yola devam edelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri
Bakanı Sigmar Gabriel ile biraraya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, Gabriel ve eşine, kendisini evinde ağırlamasından dolayı teşekkür etti. Alman ve Türk halklarının gururlu milletler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Örneğin Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor. Almanya ile sadece NATO
müttefiki değiliz. DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda görüşlerimiz örtüşüyor."
ELİYLE TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİ
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemini vurguladı. Gabriel şu mesajları verdi: Aramızdaki tüm zorlukları aşmayı görev biliyoruz. Bu konuda ciddi bir irademiz var. Bu gerilimi aşmayı mevkidaşımla beraber ortak bir vazife olarak görüyoruz. Karma Ekonomi Konseyi toplantısı yapılması konusunda ekonomi bakanlarımıza tavsiyede bulunacağız. (PKK eylemleri) Düsseldorf'ta bayrak açmalarına izin vermedik. Polis gerekli tedbirleri alıyor. Terör terördür. Bu arada Gabriel evinde misafir ettiği Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etti. İlk defa evinde yabancı bir bakan ağırlayan Gabriel, Çavuşoğlu ile samimi havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı.