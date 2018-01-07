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’daki mahrem yapılanmaya baskın

ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018
TSK’daki mahrem yapılanmaya baskın
Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 64'e çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 4 Ocak'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 62 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Muğla Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A'nın da bulunduğu öğrenilmişti.

YEĞEN GÜLEN GÖZALTINDA
Bu arada, Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in de İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı.
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TSK’daki mahrem yapılanmaya baskın
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