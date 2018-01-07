Türk Antarktik ekibi ikinci sefere çıkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Antarktik
ekibinin 29 üyesiyle 19 Şubat-6 Nisan'da Antarktika
'ya ikinci bilim seferi
ni gerçekleştireceğini belirtti. Özlü "Kurulması planlan Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü
ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve kıtada özgün bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor" dedi. Özlü, başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika'da, 1967'den bu yana Türk bilim insanlarının çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Özlü, bu kapsamda 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin, 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. İkinci ilim seferinin farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla gerçekleştirileceğini bildiren Özlü "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü kurulum çalışmalarına katkı sağlamak ve Antarktika konusunda bilimsel yetkinliğimizi artırmak için 30'dan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yaklaşık 100 bilim insanı proje araştırmalarına katılacak" ifadesini kullandı.