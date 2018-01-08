AK Parti'den MHP'ye ittifak yanıtı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bütün partilerin uyum yasalarının katkısının olması gerektiğine dikkati çekti. MHP'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği yönündeki açıklamaları değerlendiren Turan, Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil.