Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti'den MHP'ye ittifak yanıtı

'den 'ye ittifak yanıtı

Grup Başkanvekili Bülent Turan, lideri 'nin sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 17:22
AK Parti'den MHP'ye ittifak yanıtı

Grup Başkanvekili Bülent Turan, bütün partilerin uyum yasalarının katkısının olması gerektiğine dikkati çekti. 'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği yönündeki açıklamaları değerlendiren Turan, Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2018 yılında siyaset hareketli olacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den MHP'ye ittifak yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN