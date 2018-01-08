Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü'nden borç iddiasına yanıt!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, dün medyada yer alan medikal firmalara olan 250 milyon liralık borcu nedeniyle faaliyetlerini durdurmak üzere olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

İHA'nın haberine göre; AÜ Hastanesi'nin tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntı yaşadığını belirtilerek, "Mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir. Bu konuda gerek YÖK'te gerekse ilgili bakanlıklarda çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

"Yüz ve kol nakilleriyle ismini dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, 250 milyon liralık borç nedeniyle faaliyetlerini durdurma noktasına geldi" iddialarıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Kurulduğu günden bugüne her branşta verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile gerek ülkemizden gerekse yurt dışından hastaların en çok tercih ettiği üniversite hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin mali durumu ile ilgili son birkaç gündür kamuoyunu ve özellikle hastaneden sağlık hizmeti alan ya da almayı düşünen hastaları endişeye sevk edecek haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

"HİZMETLER DURMA NOKTASINDA DEĞİL"

Bölgede ve Türkiye'de önemli bir referans konumunda olan üniversite hastanesinin, tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntılar yaşadığı ifade edilerek, "Ancak bu mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir. Bu konuda gerek YÖK'te gerekse ilgili bakanlıklarda çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yönetim olarak konuyu yakından takip etmekteyiz" denildi.

"HASTALARA ŞİFA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Başarılı nakil operasyonları ile adını tüm dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin verdiği kaliteli sağlık hizmetine 35 yıldır başarı ile devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Hastanemiz, bu hizmetleri daha ileriye taşıyabilmek için geçtiğimiz aylarda yatak kapasitesini 760'dan 969'a çıkarmış ve birçok yeni birimi faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, kanser tedavisi için modern bir bina ve gelecek için bir umut merkezi oluşturmak hedeflenmiş ve 320 yataklı Onkoloji Hastanesi Projesi hazırlanmıştır. Bölge için büyük umut olacak bu hastane 2018 yılında hizmete girecektir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da bilimsel gelişmelere öncülük yapmaya ve hastalarına en iyi şekilde şifa olmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.