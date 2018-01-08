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(), 16 yaşındaki Filistinli 'nin tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi. Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 22:25
BM'den İsrail'e Ahed Tamimi uyarısı

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

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"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."

BM'DEN SURİYE'YE ZİYARET

Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Dujarric, İdlib'in güneyinde, Hama kırsalında ve Doğu Guta'daki binlerce insanın güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara kendi çıkarlarını değil Suriye halkının çıkarlarını ön planda tutmaları çağrısı yaptığını belirten Dujarric, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 9-12 Ocak tarihlerinde Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

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BM'den İsrail'e "Ahed Tamimi" uyarısı
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