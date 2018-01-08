CHP kongreleri savaş alanına döndü

CHP'nin dün farklı illerdeki kongrelerinde 'demokratik seçim yapılmıyor, baskı var' iddiaları kavgaya dönüştü. Kocaeli'nde 2 yıldan bu yana il başkanlığı görevini sürdüren Avukat Cengiz Sarıbay, yeniden aday oldu. Sarıbay'ın karşısına ise bu kez eski Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül rakip olarak çıktı. Yurdagül, çarşaf liste yapılması çağrısında bulundu. Divan Başkanı CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bu teklifi kabul etmeyince gerginlik çıktı. İki taraf arasında arbede yaşandı. Ardından yapılan oylamada seçime blok listeyle gidildi. CHP İzmir İl Kongresi'nde ise Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü aday oldu. Gümrükçü'nün konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Aydın kongresi de olaylı geçti.

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