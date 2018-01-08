Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü () ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 19:03
FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu

Arslanbucak Mahallesi'nde daha tarafından işletilen Özel Toros Güven Koleji'nin binasının, okulun kapatılarak hazineye geçmesinin ardından geçen sene 17 Şubat'ta ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla adliyeye çevrilme işlemleri başlatıldı.

İŞTE FETÖ’NÜN YURTDIŞINA KAÇAN FİRARİLERİ​

Binadaki tadilat sırasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli bir oda bulundu. Odanın içerisinde bazı kitaplar ve kanepe ile giysilerin yer aldığı görüldü.

Bu arada, adliye olması planlanan kolej binasının tekrar milli eğitime devredilerek ortaokul olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Binaya asılan Kemer Adliyesi yazısı ise söküldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya ve beraberindekiler binada inceleme yaptı.

10 SORUDA 2017'DE TÜRKİYE DÜNYADA NELER YAPTI?

Bulunan gizli odada toplantılar yapıldığının tahmin edildiği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN