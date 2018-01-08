Sarıkamış ruhu dimdik ayakta

Sarıkamış Harekâtı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlene "Türkiye Şehitlerine Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen, birçok ilden ve yurtdışından gelen yaklaşık 50 bin kişi, 90 bin askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı. Komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü. Bu sırada 103. yıla özel 103 metrelik bayrak taşındı. Kortejde "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları Orhan Kılıç ile Celal Al da yer aldı. Yaklaşık 4.5 kilometre süren yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.

BU TOPRAKLARI VATAN BIRAKTILAR

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Tek yürek, tek millet olarak, büyüyen gelişen Türkiye istiyoruz. Bu millete kimse diz çöktüremeyecek, bu milletin ezanını kimse susturamayacak, bu milletle kimse başa çıkamayacak" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan da "103 yıl önce buraya gelen ecdat; diline, dinine, ırkına bakmamıştı, millet olma şuuruyla bu toprakları bize vatan olarak bırakmıştı" diye konuştu.