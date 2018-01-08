Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Kuzey Irak'tan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Son Dakika Haberi: Kuzey Irak'tan kaçan 5 güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş in güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 14:49
Son Dakika Haberi: Kuzey Irak'tan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

HAKKARİ'DE ELE GEÇİRİLENLER

Hakkari Yüksekova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 1.182 fişek ve iki el bombası ele geçirildi.
Mardin Dargeçit'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Biksi makineli tüfeği, beş roketatar mühimmatı, beş el bombası, 850 fişek ve üç örgüt kıyafeti ele geçirildi. Bingöl Genç'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Doçka uçaksavar silahı, 79 Doçka uçaksavar mühimmatı, bir el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Kuzey Irak'tan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN