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'da terör operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 06:48 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 06:49
Adana'da terör operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 10 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda aralarında terör örgütü 'nın dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin de olduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, baskınlar sırasında zanlıların evlerinin çatıları ile şüpheli gördükleri yerlerde aramalar yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araçlarla Adana Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da terör operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı
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