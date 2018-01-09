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merkezli 3 ilde / operasyonu: 8 gözaltı

merkezli 3 ilde gerçekleştirilen / operasyonu kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 10:27
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan 13 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon düzenledi.

11'i 'da, 2'si ve 'de olmak üzere 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli Aksaray'da yakalanarak gözaltına alınırken, diğer illerle birlikte 5 kişinin halen arandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
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