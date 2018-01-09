Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ
/PDY
) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan 13 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon düzenledi.
11'i Aksaray
'da, 2'si Kocaeli
ve Denizli
'de olmak üzere 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 8 şüpheli Aksaray'da yakalanarak gözaltına alınırken, diğer illerle birlikte 5 kişinin halen arandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.