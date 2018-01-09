FETÖ'de son dakika operasyonu... Aralarında hakim, savcı ve avukatlar var...

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

11 KİŞİDEN 10'U YAKALANDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı ile avukatların da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u İstanbul, Mersin, Kütahya, Bursa, Kırşehir, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

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Gözaltına alınan 10 şüpheli Tokat'a getirilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.