Hatay'da FETÖ'nün askeri mahrem yapısına 5 tutuklama

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ
/PDY
soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik İskenderun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak, Şırnak, Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı asker, öğretmen ve farklı meslek gruplarından 'mahrem imamların' da aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. 26 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.