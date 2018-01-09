Hava Kuvvetleri "mahrem imamları" davası

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Savunma yapan tutuksuz sanık S.Ö, soruşturma aşamasında verdiği beyanları kabul ettiğini söyledi. Ahi Evran Üniversitesinde fizik bölümünde okuduğu yıllarda FETÖ yapılanması ile tanıştığını, örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını anlatan S.Ö, mezun olmasından sonra Ankara Keçiören'de bir dershanede çalışmaya başladığını, bununla birlikte örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında "Şükrü" kod adıyla "öğretmen" konumunda faaliyette bulunduğunu itiraf etti.

Sohbet grubuna gelenlerin ilk başlarda asker olduğunu bilmediğini öne süren sanık S.Ö, kendisinden daha üst konumundaki örgüt yöneticilerine sohbete gelen örgüt üyeleriyle ilgili bilgileri aktardığını bildirdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan tarafından S.Ö'nün emniyette verdiği ifadeler okundu.

Tutuksuz S.Ö, "Ben bu yapıdan bize söylenen dini sohbetlerin dışında işlere karışmaya başlamasıyla 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapının ne kadar tehlikeli olduğunu anladım. Özel hayatıma da karışabileceklerini düşünerek 2015'ten sonra FETÖ'den ayrıldım." diye konuştu.

"AKLIMI HİÇBİR ÖRGÜTE KİRAYA VERMEDİM"

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan eski üsteğmen Mustafa Konuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek savunmasına başladı. İtirafçılardan U.I'nın kendisi hakkında verdiği beyanlarda pilot olduğunu söylediğini ancak istihkam subayı olduğunu ifade eden sanık Konuş, U.I'nın verdiği beyanların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Ben FETÖ üyesi değilim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunmadım. ByLock kullanmadım. Eğitim hayatım devlet okullarında geçmiştir. Örgütün gazetesine, dergisine abone olmadım. Aklımı hiçbir örgüte kiraya vermedim." savunmasını yapan sanık Konuş, beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede, 76'sı "mahrem imam", 81'i ise "FETÖ üyesi askeri personel" olan sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "cumhurbaşkanına suikast", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.