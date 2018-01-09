Şampiyonlar sınıfı

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerine ilk 3 sırada yerleşen toplam 91 öğrenciye tek bir çatı altında özel bir eğitim verilmeye başlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Temel Bilimler Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde üstün başarı sınıfları oluşturuldu. 9 Ekim 2017'de açılan sınıflarda özel bir müfredata tabi tutulan öğrenciler eğitimlerine artık İstanbul Üniversitesi'nde devam edecek. Sınıflarda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanında yetkin akademisyenler ders veriyor. Dünyada yükseköğretim alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan projeyle Türkiye'nin yeni bilim insanları yetişecek.

TEK HEDEF BİLİM

Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler artık kendi okudukları üniversiteye devam etmeyecek. 4 yıl bu sınıflarda eğitim alacak. Ancak diplomaları kazandıkları üniversitelerden olacak. Diplomanın üzerinde bu programı bitirdiklerine dair bir notun yanı sıra YÖK Başkanı'nın da referansı yer alacak. SABAH'a konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Amacımız temel bilimlerde Türkiye'ye bilim insanı yetiştirmek. Bu çalışmayı, Türk bilim hayatının sıçrama yapması için çok önemli bir gelişme olarak niteliyoruz. Bu sınıflar fizik ve kimya ile de sınırlı kalmayacak. Bilim insanının bir özelliği de entelektüel niteliğe haiz olmasıdır. Bu nedenle güzel sanatlar ve sosyal bilimlerden de bir ders konacak" bilgisini verdi. Üstün başarı sınıflarında Saraç'ın kendisi de edebiyat dersleri verecek. Öğrencilere Mevlana programı kapsamında yurtdışı imkânları da sağlanacak.

TEK YURTTA KALACAKLAR

Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen öğrenciler için şimdilik 5 ayrı yurtta konaklama imkânı veriliyor. Ancak önümüzdeki aylarda konaklama da tek çatı altında olacak. Bu öğrencilerin kümeleşmelerini istediklerini söyleyen Saraç, "Kredi Yurtlar Kurumu ile görüştük. Kız ve erkek öğrenciler için mayıs ayından itibaren müstakil bir yurt sağlanacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖVGÜ: ALINLARINDAN ÖPMEK GEREK

Üstün başarı sınıflarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tam destek veriyor. Saraç projeyi ilk kez Erdoğan'a anlattığında Cumhurbaşkanı'nın bu sınıflarda ders veren akademisyenler için, "Bu fedakârlığı yapan insanları alnından öpmek gerek" dediğini de aktardı. Saraç, yakın bir zamanda bu öğrencilerin hocalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nı da ziyaret etmesi için hazırlık yaptıklarını söyledi. Sınıflarda 8'i profesör olmak 6 farklı üniversiteden toplam 18 akademisyen ders veriyor.