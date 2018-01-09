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Son dakika: 22 il ve 'de dev u! 50'si muvazzaf 56 asker gözaltında

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 22 il ile 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik da 50'si muvazzaf 56 asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 14:06
Son dakika: 22 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu! 50'si muvazzaf 56 asker gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve örgütün "mahrem yapılanması"nda faaliyet gerçekleştirdikleri, ifade beyanları, dijital ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

22 İL VE KKTC'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır merkezli 22 il ve 'de eş zamanlı düzenlenen da, muvazzaf 43 astsubay ve 7 uzman çavuş ile aktif görevde bulunmayan bir üsteğmen, 4 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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