Ünlü mimar son yolculuğuna uğurlandı

Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan (97) dün son yolculuğuna uğurlandı. Boysan için ilk tören, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda düzenlendi. Törene oğlu Burak Boysan ve Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu katıldı. Meslektaşları, Boysan için dua etti. Törende Boysan'ın biyografisi sunuldu. Oğlu, "Babamın 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik bir alanı tasarladı. Mimarlar Odası'nda 64 yıllık hukuku vardı. 2016'da kaybettiğimiz annemle 67 sene evli kaldı. Kitaplarını 63'ünde yazmaya başladı. 43 tane kitabı vardı. Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok özleyeceğiz ve çok üzüldük ama İstanbul'u biraz olsun koruyarak babamı yaşatabiliriz" dedi. Boysan için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Boysan ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene siyasilerin yanısıra işadamı Rahmi Koç, tiyatrocular Mustafa Alabora, Orhan Alkaya ve Rutkay Aziz katıldı. Koç, "Aydın Boysan'ı çok iyi tanırdım. Fabrikaların bir kısmını ona yaptırdım. Onunla beraber olmak insanı gençleştirir, tansiyonunu düşürür ve ömrünü uzatırdı" dedi. Boysan'ın cenazesi, Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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